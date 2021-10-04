В российском городе заявили о массовой гибели аквариумных рыб

В Саратове люди жалуются на массовую гибель аквариумных рыбок. По версии их владельцев, всему виной стали попавшие в водопровод вредные вещества. Горожанин Олег Блинов рассказал радио «Говорит Москва», что в саратовскую прокуратуру была подана коллективная жалоба от 55 человек.

«Рыбы погибло не штуками, а ведрами или, если удобно, килограммами. Особенно у тех, кто держит "разводни" большие. Ущерб сложно даже представить, но это далеко не одна сотня тысяч рублей даже», — заявил россиянин.

Блинов добавил, что ответа от городских властей пока не было. «У них все по СанПину. По веществу пока не понятно. Работаем в этом направлении по разным каналам», — добавил житель Саратова.

Он уточнил, что с середины сентября 2021 года у рыб появилась реакция на подмену воды в аквариуме, даже после отстаивания в течение суток. Жидкость молочного цвета не исчезала и на следующий день. Мужчина утверждает, что рыбы гибнут по всему городу и не привязаны к какой-то определенной территории.

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