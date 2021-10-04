В Петербурге скончалась Ольга Старовойтова

В Санкт-Петербурге скончалась президент «Фонда Галины Старовойтовой» Ольга Старовойтова. Об этом сообщил депутат Заксобрания города Борис Вишневский в своем Telegram-канале.

«Друзья, у нас большое горе. Ночью ушла Ольга Старовойтова. Светлая память замечательному человеку», — написал он.

Ольга Старовойтова — сестра депутата Государственной Думы и сопредседателя партии «Демократическая Россия» Галины Старовойтовой, которую убили в ночь на 21 ноября 1998 года в подъезде ее дома в Санкт-Петербурге. Находившийся вместе с ней помощник депутата Руслан Линьков был ранен. Ольга Старовойтова добивалась расследования обстоятельств гибели сестры.

По делу об убийстве Галины Старовойтовой были приговорены восемь участников преступления. Трое из них, включая исполнителя и организатора, приговорены к лишению свободы на сроки от 11 до 23,5 лет.