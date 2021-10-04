Американский боец ММА умер после поражения в бою на голых кулаках

Боец ММA из США Торнтон умер через полтора месяца после поединка на голых кулаках

Американский боец смешанного стиля (MMA) Джастин Торнтон умер в возрасте 38 лет. Об этом сообщает MMA Fighting.

Причиной смерти стали травмы, полученные в бою на голых кулаках с Диллоном Клеклером, организованном промоушеном Bare Knuckle FC. Спортсмен был частично парализован, а также боролся с инфекцией, вызванной травмой спинного мозга.

Бой с Клеклером состоялся 20 августа и продлился 19 секунд. Американец был нокаутирован после серии ударов. В его активе было шесть побед и 14 поражений в смешанных единоборствах.

31 августа боец ММА Кайл Рейес умер после операции по восстановлению разрыва левого бицепса. Спортсмену была занесена инфекция, которая в течение 24 часов вызвала коллапс легких.

