Итальянский футболист умер в возрасте 28 лет

Бывший вратарь «Реджины» Даниэль Леоне умер от рака на 29-м году жизни

Бывший вратарь итальянской «Реджины» Даниэль Леоне умер от рака. Об этом сообщает Сorriere Della Sera.

Голкиперу, которому было 28 лет, в 2014 году диагностировали опухоль мозга. В 2015-м футболист возобновил карьеру, но спустя три года у него случился рецидив заболевания, на поле вратарь больше не выходил. Леоне перенес несколько операций, но врачи не смогли спасти ему жизнь.

Помимо «Реджины», Леоне также выступал за итальянские «Понтедеру», «Торрес», «Реджану» и «Катандзаро». Он ни разу не играл выше серии С (третий по силе дивизион итальянского футбола).

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