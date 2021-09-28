Умер чемпион мира по футболу

Бывший футболист сборной Англии и чемпион мира по футболу Роджер Хант умер на 84-м году жизни. Об этом сообщает The Mirror.

О причинах смерти футболиста не сообщается. В 2006 году Хант был включен в Зал славы английского футбола. Бывший спортсмен пользовался большой популярностью у болельщиков «Ливерпуля», за который он выступал на протяжении 11 лет. Поклонники мерсисайдцев называли его «Сэром Роджером Хантом», несмотря на отсутствие у англичанина рыцарского титула.

В составе сборной Англии Хант провел 34 матча в период с 1962 по 1969 год. На его счету 18 голов в составе команды. В 1966 году он стал чемпионом мира по футболу.

За 11 лет в «Ливерпуле» Хант провел 492 матча и забил 285 голов. На его счету две победы в чемпионате Англии и одна — в кубке. После ухода из команды в 1972 году он перешел в «Болтон Уондерерс».