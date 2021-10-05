Бывший астронавт НАСА придумал мем о сбое в работе социальных сетей

Бывший астронавт Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА) Терри Вертс (Terry Virts) пошутил о глобальном сбое в работе социальных сетей, он опубликовал мем в своем Twitter-аккаунте.

Специалист придумал мем и сравнил положение всех пользователей с астронавтами Международной космической станции, которые не имеют доступа к интернету. «Не-а, здесь тоже не работает», — посмеялся экс-астронавт и сопроводил запись фотографией в одном из модулей. Вертс запечатлен на снимке вместе с коллегами по МКС у приборной панели, где вместо экранов нарисованы логотипы Facebook и Instagram. Вертс в последний раз побывал в космосе в 2015 году. НАСА пока официально не комментировало работу интернета на борту МКС.

Масштабный сбой в работе Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, Twitter, Google и TikTok произошел в понедельник, 1 октября.