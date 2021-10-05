Генсек НАТО призвал поддерживать взаимодействие с Россией

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал страны альянса поддерживать взаимодействие с Россией на выступлении в Джорджтаунском университете, передает РИА Новости.

«Я считаю, что мы должны поддерживать взаимодействие с Россией, поскольку нам не нужны ни новая холодная война, ни гонка вооружений», — пояснил он. При этом генсек НАТО отметил, что отношения альянса и российской стороны на данный момент находятся на низшей точке со времен холодной войны.

4 октября Йенс Столтенберг на переговорах с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым предложил возобновить встречи в формате «Россия — НАТО». Глава российского МИД со своей стороны предложил достичь договоренностей по конкретным вопросам и обсудить тему отведения вооруженных сил в местах соприкосновения на 20-30 километров. Столтенберг отказал Лаврову, предложив России вернуть своего представителя обратно в Брюссель.

При этом в сентябре Лавров рассказал об отказе Североатлантического альянса от контактов с Москвой по линии военных. Дипломат заключил, что курс НАТО на сдерживание России провоцирует военно-политическую напряженность в Европе. Он заявил, что «натовские стратеги» вновь увидели агрессивные действия России там, где их нет.