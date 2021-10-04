Генсек НАТО предложил восстановить формат «Россия-НАТО»

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на переговорах с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым предложил возобновить встречи в формате «Россия-НАТО». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя международного комитета Совфеда Григория Карасина.

По словам сенатора, генсек в ходе генассамблеи ООН в Нью-Йорке пришел в комнату для переговоров российской делегации и заявил о необходимости восстановить формат. Глава российского МИД со своей стороны предложил достичь договоренностей по конкретным вопросам и обсудить тему отведения вооруженных сил в местах соприкосновения на 20-30 километров. «Давайте подпишем такую бумагу, и дальше диалог будет немного проще», — привел Карасин высказывание главы МИД.

Столтенберг отказал Лаврову, предложив России вернуть своего представителя обратно в Брюссель. Карасин отметил, что в ходе обсуждений не было достигнуто никаких конкретных договоренностей. «Все собеседники такого плана хорошо поняли, что "легкой прогулки" ни у кого не будет», — заключил председатель международного комитета.

24 сентября Сергей Лавров рассказал об отказе Североатлантического альянса от контактов с Москвой по линии военных. Дипломат заключил, что курс НАТО на сдерживание России провоцирует военно-политическую напряженность в Европе. Он заявил, что «натовские стратеги» вновь увидели агрессивные действия России там, где их нет.