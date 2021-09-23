В России заявили о несоответствии сотрудничества с НАТО интересам ООН

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов выразил сомнение в том, что сотрудничество ООН с НАТО отвечает интересам организации. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

По мнению дипломата, сущность этих двух объединений существенно отличается. В качестве примера он привел ситуацию в бывшей Югославии.

«Существуют серьезные и обоснованные сомнения в том, что глубокое сотрудничество с НАТО соответствует интересам ООН. Сущность этих двух организаций существенно отличается. Достаточно вспомнить агрессию НАТО против бывшей Югославии», — отметил Ульянов.

Ранее глава МИД Сергей Лавров прокомментировал возможность России вступить в НАТО. Он обратился к журналистам, посоветовав им «не испытывать удачу». «Не испытывайте удачу. Россия не собирается присоединяться к НАТО», — подчеркнул министр.

