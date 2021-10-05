Белорусский союз журналистов возмутился действиями польских властей

Белорусский союз журналистов (БСЖ) требует от властей Польши освободить журналистов из агентств AFP и ARTE, по ошибке оказавшихся в приграничных зонах, где установлен режим ЧП. Соответствующее заявление организация опубликовала в своем Telegram-канале.

В сообщении указывается, что введенный польскими властями режим ЧП на фоне усугубления миграционного кризиса является антидемократическим и незаконным и нарушает права беженцев и журналистов.

«Кроме того, насильственное выдворение беженцев, чрезмерное применение насилия, пытки и сознательный отказ от предоставления экстренной медицинской помощи могут рассматриваться как преступления против человечности», — возмутились ситуацией в БСЖ. Там также призвали руководство страны обеспечить беспрепятственную работу сотрудникам СМИ. Кроме того, члены БСЖ обратились к польским коллегам-журналистам с просьбой содействовать разрешению данного вопроса.

По информации союза, журналист AFP в Варшаве и два журналиста французско-немецкого телеканала ARTE должны были снимать материал о миграционном кризисе в окрестностях Сокулки. Из-за недостаточного обозначения они оказались в районе чрезвычайного положения, в результате чего полиция арестовала их и передала суду.

2 октября нижняя палата парламента Польши (сейм) утвердила решение правительства о продлении чрезвычайного положения, введенного в приграничных с Белоруссией районах из-за миграционного кризиса. ЧП распространяется на приграничную зону шириной три километра.

Решение о его продлении затрагивает около 200 населенных пунктов и подразумевает запрет на проведение массовых и увеселительных мероприятий, дежурство полиции в усиленном режиме, проверки документов. Кроме того, на указанной территории не могут находиться лица, которые там не живут, не работают или не учатся.