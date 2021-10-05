В Саратове подвели итоги фестиваля археологии и реконструкции «Укек»

В Саратове подвели итоги Х фестиваля археологии и реконструкции «Укек», который прошел на территории исторического парка «Россия — Моя история». Об этом сообщает «Общественное мнение» со ссылкой на минкультуры Саратовской области.

По словам организатора фестиваля, директора парка Дмитрия Кубанкина, в связи с текущей эпидемиологической обстановкой мероприятие прошло в видоизмененном формате. На открытой площадке были расположены 14 интерактивных локаций, а для гостей организовали полуторачасовые сеансы для посещения.

«В условиях соблюдения действующих санитарных норм фестиваль был открыт для гостей только три дня в неделю, но даже за эти 12 дней нас посетили больше человек, чем в прошлом году, когда мы были открыты ежедневно. Такой интерес к проекту не может не радовать и мы надеемся, что в 2022-м мы вернемся на историческую площадку и снова встретимся на Увекском городище!» — рассказал Кубанкин, добавив, что событие посетило больше 5800 человек.

Отмечается, что в проведении фестиваля было задействовано почти 100 участников, в частности, ученые, археологи, реконструкторы, волонтеры, координаторы и музыканты из разных регионов России. На фестивальной площадке было проведено свыше 500 лекций-практикумов и мастер-классов по антропологии, керамике, деньгам Золотой Орды, медицине Средневековья, плетению кольчуги и прочему.

Кроме того, за время события гости оставили 322 записи в книге отзывов.

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