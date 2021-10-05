Оставшиеся без соцсетей россияне раскупили телевизоры

Масштабный обвал Facebook, Instagram и WhatsApp вынудил оставшихся без соцсетей россиян раскупить различные товары для времяпрепровождения дома. К такому выводу пришли аналитики онлайн-ретейлера Wildberries. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в распоряжение редакции «Ленты.ру».

Как заметили аналитики, 4 октября по сравнению с предыдущим днем продажи телевизоров выросли на 39 процентов, проекторов для просмотра фильмов дома — на 84 процента, синтезаторов — на 103 процента. Продажи аудиокниг взлетели на 132 процента.

Во время сбоев в работе соцетей резко вырос спрос и на развивающие игры. Так, продажи геобордов увеличились на 94 процента, железных дорог — на 29 процентов, спирографов — на 47 процентов, настольных игр — на десять процентов.

Глобальный сбой 4 октября коснулся Facebook, Instagram, WhatsApp и продлился несколько часов. Первые сообщения о неполадках появились в районе 18:30 по московскому времени. Facebook назвали причину масштабного сбоя в работе сервисов. Глава техслужбы соцсети Майк Шрепфер считает, что коллапс произошел из-за проблем с сетью.

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов заявил, что сбой в социальных сетях отразился на российском бизнесе. Титов подчеркнул, что давать финальные оценки рано. Однако уже известно, что бизнес пожаловался на потери.