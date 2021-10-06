Россиянам спрогнозировали падение цен на отдых в Египте

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин спрогнозировал россиянам падение цен на отдых в Египте в разговоре с URA.RU. По его словам, на это может повлиять отказ туристов от поездок в Краснодарский край, Крым и Турцию.

«Российский потребитель ждет, прежде всего, и теплого, и бюджетного Египта», — отметил Барзыкин. Он пояснил, что цены будут снижаться по мере «сворачивания турецкого направления», а также из-за того, что на Черном море во второй половине октября уже холодно.

По мнению эксперта, объемы турпотока в Египет будут расти, и поэтому цены будут стабилизироваться и снижаться. «Чем больше будет объем, чем больше будет перевозок, тем ниже будут цены», — объяснил он. Кроме того, на стоимость может повлиять и сам Египет, который пока имеет ограниченное предложение. «Далеко не все отели развернулись. Они в процессе, поэтому — дефицит по перевозке, по приему, по отложенному спросу россиян», — добавил Барзыкин.

В сентябре власти Египта ввели новые правила получения виз для иностранных туристов, в том числе из России. Теперь путешественники могут оформить электронный въездной документ для посещения страны. Для этого необходимо подать заявление на официальном портале министерства внутренних дел республики и оплатить онлайн консульский сбор в размере 25 долларов (1812 рублей) для одноразового посещения страны и 60 долларов (4350 рублей) для многократного въезда. Срок изготовления документа — 24 часа.