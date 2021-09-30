Россиянка отдохнула в Египте в пандемию и объяснила неприязнь к стране

Российская туристка отдохнула в Шарм-эш-Шейхе во время пандемии и назвала главные минусы курорта, из-за которых она больше никогда не вернется в Египет. Отзыв женщины о поездке опубликовал портал Е1.RU.

Так, Екатерина Кочешкова из Челябинска отправилась в отпуск вместе с мужем и маленьким ребенком. Путевка на две недели с размещением в четырехзвездочном отеле обошлась ей в 121 тысячу рублей.

В первую очередь женщина объяснила свою неприязнь к стране грязью на улицах. «Вернулись оттуда в шоке, как будто на помойке побывали. Много где нет окон, дома разрушены», — рассказала она о своей поездке в Каир. Путешественница отметила, что около пирамид было много торговцев, которые вымогали деньги у посетителей со словами «На, я тебе дарю или за доллар покупай».

Также ее разочаровала обзорная экскурсия по Шарм-эш-Шейху — по ее словам, на ней «нечего было делать». В заключение туристка добавила, что приезжать на курорты Египта стоит только ради дайвинга и богатого подводного мира с необычными рыбами и редкими кораллами.

Ранее в августе россиянка провела отпуск в пятизвездочном отеле в Египте и пожаловалась на «дурдом». По ее словам, все сотрудники гостиницы стремились извлечь выгоду и «срубить бабки» с отдыхающих. Также ей не понравился низкий уровень сервиса — к примеру, горничные отказывались мыть пол в номере без дополнительной оплаты.