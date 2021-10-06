Отправивших почетный караул на венчание Романовых привлекут к ответственности

Шойгу привлек к ответственности военных, отправивших почетный караул на венчание Романовых

Министр обороны России Сергей Шойгу привлек к дисциплинарной ответственности должностных лиц Западного военного округа (ЗВО) Минобороны, которые отправили военнослужащих на церемонию венчания потомка династии Романовых. Об этом в среду, 6 октября, со ссылкой на источник в военном ведомстве пишет РИА Новости.

Уточняется, что в результате разбирательства были «установлены нарушения отдельными должностными лицами требований руководящих документов».

Ранее сообщалось, что в ЗВО начали служебное расследование из-за участия роты почетного караула в венчании так называемого потомка Романовых Георгия Романова и Ребекки (Виктории) Беттарини в Санкт-Петербурге.

Сама церемония прошла в минувшую пятницу, 1 октября, в Исаакиевском соборе. На ней присутствовали представители монарших домов Европы, в том числе последний царь Болгарии Симеон II.