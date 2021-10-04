Участие почетного караула в венчании потомка Романовых в Петербурге проверят

Regnum: в Минобороны проверят участие почетного караула в венчании потомка Романовых

Западный военный округ Минобороны России начал служебное расследование из-за участия роты почетного караула в венчании так называемого потомка Романовых Георгия Романова и Ребекки (Виктории) Беттарини в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Regnum.

В ходе церемонии венчания в храме находились действующие военнослужащие в парадной форме, стоя по стойке «смирно». По окончании венчания они поприветствовали молодоженов, отсалютовав им саблями.

В свою очередь директор канцелярии главы Российского императорского дома Александр Закатов прокомментировал инициированную проверку и заявил «Подъему», что «организаторы свадьбы со всеми инстанциями — государственными, церковными, военными — все согласовали в установленном законом порядке».

Первое более чем за 120 лет венчание наследника династии Романовых прошло 1 октября в Санкт-Петербурге в Исаакиевском соборе.