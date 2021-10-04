Историк рассказал об участии композитора Чайковского в «Святой дружине»

После убийства царя Александра II в 1881 году в России появилась организация «Святая дружина», призванная бороться с революционерами. Среди ее участников был Петр Чайковский. Автор книги «Терроризм в Российской империи. Краткий курс», доктор исторических наук, профессор Факультета гуманитарных наук, директор Института советской и постсоветской истории НИИ ВШЭ Олег Будницкий рассказал в интервью «Ленте.ру» об участии композитора в деятельности организации.

Историк подчеркнул, что инициатором создания организации стал русский государственный деятель Сергей Витте, но главную роль в становлении «Святой дружины» играли другие. «Чайковский действительно вступил в "Святую дружину", но какой-либо заметной роли (точнее, вообще никакой) в ее деятельности не играл. Тогда это считалось "хорошим тоном" в монархически настроенных кругах общества», — отметил Будницкий.

Автор книги пояснил, что в основе создания организации лежала идея борьбы с террористами их же методами. Это должно было стать ответом на бездействие полиции, которая не могла справиться с революционерами, убившими императора.

«Но из этой затеи ничего не вышло. Про "Святую дружину", вокруг которой крутились большие деньги, очень быстро стало довольно широко известно. Многие увидели в участии в ней неплохие карьерные возможности. Этому способствовала и конкуренция различных придворных группировок, стремящихся повлиять на императора Александра III», — добавил историк.

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