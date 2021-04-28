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Взрывотехник воссоздал картину убийства Александра II

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Взрывотехник Вадим Радченко воссоздал картину покушения на российского императора Александра II и его убийства с помощью современной взрывчатки. Видео с места событий опубликовал телеканал «Звезда».

В рамках первого эксперимента специалист заложил на глубине полтора метра под каретой имитацию снаряда, с помощью которого планировалось убить Александра II на Малой Садовой улице в Санкт-Петербурге. В результате взрыва массивная повозка разлетелась в щепки. «Примерно два куба земли извлечено при взрыве. Диаметр воронки — до двух метров, глубина — около метра. Из этого можно сделать вывод, что, если бы террористам удалось подорвать взрывное устройство, шансов выжить у императора и его охраны не было бы вообще», — рассказал Радченко.

Основным компонентом самодельной бомбы был гремучий студень — мощная взрывчатка класса динамитов. Концентрированные кислоты, необходимые для его нитрования, найти в царские времена было довольно сложно, из чего специалисты пришли к выводу, что бомбу делал профессионал и далеко не в кустарных условиях.

Для второго эксперимента Радченко создал копию бомбы 140-летней давности: тонкооболочечный заряд из жести с двумя самодельными детонаторами внутри. Чтобы показать, какие травмы получил император при взрыве, приведшем к его гибели, снаряд положили в ноги манекену. В результате сильнее всего у куклы пострадали ноги, а тело, наоборот, осталось почти невредимым.

«Ранение было несмертельным, — говорит хирург-комбустиолог, доктор медицинских наук Эмиль Фисталь. — Даже в XIX веке можно было спасти, если бы помощь оказали правильно, хотя бы наложили жгут. Но однозначно, что при травме, которую мы видели, можно было царя спасти».

Александра II пытались убить несколько раз. Первое покушение было совершено в апреле 1866 года в Летнем саду Петербурга: русский революционер-террорист Дмитрий Каракозов выстрелил в императора, но промахнулся. В марте 1881-го планировалось осуществить покушение на Малой Садовой: под улицей была прокопана галерея для закладки мины, однако императорский кортеж поменял маршрут следования. Убийство Александра II произошло в тот же день на набережной Екатерининского канала.

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