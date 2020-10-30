Обнародовано письмо родственника Николая II об убийстве царской семьи

В Великобритании обнародовали письмо родственника российской императорской фамилии лорда Луиса Маунтбеттена, в котором он прокомментировал конспирологическую теорию о гибели семьи Николая II, согласно которой цесаревна Анастасия могла выжить после расстрела родных. Об этом пишет Daily Mail.

Письмо датировано 11 марта 1975 года и адресовано некоему мистеру Вудкок-Кларку. В послании лорд выражает мнение, что Анастасия Николаевна, которая приходится ему двоюродной сестрой, не могла выжить после тех событий. Маунтбеттен выразил уверенность в том, что царевна была убита вместе с остальными членами ее семьи, однако ее смерть наступила не сразу, ее убили ударами штыков.

Лорд также напомнил в письме об истории, произошедшей в 1922 году, когда некая Анна Андерсон заявила, что она — дочь российского императора Анастасия, но не смогла доказать это в суде. После ее опознали как польскую работницу фабрики Франциску Шанцковскую, страдавшую от психического расстройства. Маунтбеттен рассказал, что проявил к этому делу большой интерес и занимался сбором улик для разоблачения Андерсон, а также потратил большие деньги на судебные издержки, чтобы оспорить иск.

Кроме того, лорд в письме дал характеристику качеств последнего российского императора, назвав его «обаятельным и добрым человеком, но слишком слабым, чтобы быть успешным самодержцем».

Лорд Маунтбеттен приходился племянником жены Николая II Александры Федоровны и дядей супругу британской королевы Елизаветы II принцу Филиппу.

В июле 2020 года следователь по особо важным делам при председателе Следственного комитета России (СКР) Марина Молодцова в интервью «Известиям» сообщила, что следователи планируют проверить подлинность останков Николая II, найденных под Екатеринбургом, с помощью 3D-модели его шляпы. До этого стало известно, что во время следственных экспериментов были исключены некоторые версии, например версия о том, что тела убитых уничтожили, используя серную кислоту и огонь.

Николай II, его жена, дети и прислуга были расстреляны в ночь с 16 на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге. В 1999 году расследование дела об убийстве было завершено, но в 2007 году его возобновили после обнаружения останков цесаревича Алексея и его сестры Марии.

В 2015 году патриарх Кирилл обратился к правительству России с просьбой провести «дополнительные идентификационные исследования». С этой целью эксгумировали останки Романовых, захороненные в 1998 году в Петропавловском соборе Петербурга, чтобы изъять образцы Николая II и Александры Федоровны.