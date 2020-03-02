Ушел в отставку занимавшийся 25 лет делом об убийстве царской семьи следователь

Следователь-криминалист Следственного комитета России (СКР) Владимир Соловьев, занимавшийся 25 лет уголовным делом об убийстве царской семьи, ушел в отставку. Об этом в понедельник, 2 марта, сообщает URA.RU.

Последним рабочим днем следователя стало 27 февраля. Он ушел на пенсию по достижению предельного возраста службы — 70 лет. Общий стаж работы Соловьева — более 50 лет.

Он считает, что в ближайшее время, возможно летом, Русская православная церковь (РПЦ) признает найденные под Екатеринбургом останки членов царской семьи. По его словам, идентификация останков проведена в рамках возобновленного следствия по делу об убийстве.

Соловьев начал работу в следственных органах в 1976 году. С 1990 года работал в центральном аппарате Генеральной прокуратуры. С 1991 по 2015 год Соловьев вел дело об убийстве царской семьи. Именно он назначил экспертизы, которые подтвердили, что останки, найденные в урочище Поросенков Лог под Екатеринбургом, принадлежат царской семье и их приближенным.

В 1999 году расследование дела об убийстве было завершено, но в 2007 году его возобновили после обнаружения останков цесаревича Алексея и его сестры Марии.

В 2015 году патриарх Кирилл обратился к правительству России с просьбой провести «дополнительные идентификационные исследования». С этой целью эксгумировали останки Романовых, захороненные в 1998 году в Петропавловском соборе Петербурга, чтобы изъять образцы Николая II и Александры Федоровны. После этого Соловьев был отстранен от расследования.

В настоящее время делом занимается старший следователь по особо важным делам СКР Марина Молодцова. Следственные мероприятия проводятся с участием представителей РПЦ.

16 июля 2018 года сообщалось, что следствие окончательно удостоверилось в подлинности останков царской семьи, найденных на месте их гибели в Екатеринбурге.

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