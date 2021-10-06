В Сибири закрыли опасную школу

Среднюю школу №2 в поселке Емельяново под Красноярском (Сибирский федеральный округ) экстренно закрыли из-за аварийного состояния здания. Полностью прекратить эксплуатацию помещений и не подпускать никого к территории учебного заведения вынудила угроза «внезапного обрушения», пишет красноярское издание Newslab.ru.

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Школу построили в 1989 году, а в 2021-м эксперты выявили серьезные нарушения в конструкции и вынесли заключение, что здание представляет опасность и может рухнуть в любой момент. По словам пресс-секретаря емельяносвской адмиинистрации Ирины Беловой, учебное заведение «может простоять и 20 лет». Коммунальные службы подробно изучат состояние здания и в ближайшее время решат его дальнейшую судьбу.

С 5 октября предварительно на три недели всех учеников аварийной школы перевели на дистанционное обучение. Позже их распределят по соседним школам — этим вопросом занимается местное управление образования. Сложность в том, что в поселке всего три школы.

Власти еще одного российского города решили не обращать внимания на аварийный жилой дом и не спасать население от угрозы обрушения. Один из жителей Читы обратился к губернатору Александру Осипову с просьбой расселить накренившееся здание, но чиновник объяснил состояние дома качеством представленного фото и заваленным горизонтом.