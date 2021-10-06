В Москве нашли дом с увешанным черепами подъездом

В одном из московских домов нашли жуткую выставку из чучел убитых зверей — стены увешал черепами животных один из жильцов. Новая обстановка страшно пугает остальных соседей. Журналисты РЕН ТВ засняли облик внутри одной из самых необычных многоэтажек столицы на видео.

Внутри подъезда многоквартирного дома можно заметить около двух десятков отрубленных голов животных с рогами и без. По данным жителей, в здании помимо пугающего вида экспонатов еще и присутствует резкий неприятный запах. Люди боятся выяснять отношения с хозяином трофеев, так как думают, что он вооружен.

В сентябре в Красноярске вскрыли доверху забитую мусором квартиру. Жилец собирал в помещениях различный хлам с улицы около десяти лет, вопреки многократным жалобам соседей в полицию и управляющую компанию на вонь в доме. А в начале года полицейские несколько часов разгребали мусор, чтобы найти в московской квартире тело погибшей пенсионерки, которая до этого передвигалась между комнатами по норам в горах отходов.