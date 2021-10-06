В США рассказали о сотрудничестве ЦРУ с нацистскими учеными

В США планировали перенять немецкий опыт для ведения психологических операций. Журнал Military Watch рассказал о сотрудничестве Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США с нацистскими учеными. Американцы планировали создать свою версию авиационной сирены бомбардировщика Ju-87.

В конце Второй мировой войны специалистов из ЦРУ вдохновила сирена немецкого бомбардировщика Ju-87, которая издавала звук, позволяющий пилоту оценить скорость пикирования. Американцев заинтересовала возможность использования подобных сирен для дезорганизации противника и проведения психологических операций.

В 1958 году ЦРУ сделало запрос на создание сирены для ведения психологической войны. Новое устройство планировали устанавливать на устаревшие истребители P-51 Mustang. Предполагалось, что самолет будет совершать полеты на малой высоте, распространяя шум на позициях противника.

Американские специалисты планировали найти образец сирены Ju-87, но имеющиеся в распоряжении США самолеты были лишены этой детали. После этого агенты ЦРУ разыскали немецкого ученого Хеннинга фон Гирке (Henning Von Girke), который модернизировал американскую конструкцию. Лабораторные испытания сирены показали, что она может генерировать звук на уровне 130 децибел.

В 1959 году специалисты ЦРУ провели воздушные испытания нового устройства. Звук сирены, установленной на самолете Beechcraft AT-11, не превысил 108 децибел. Авторы Military Watch отмечают, что этот показатель был ниже предполагаемой мощности сирены Ju-87. После неудовлетворительных испытаний модернизированной версии сирены проект закрыли.

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