Стала известна судьба выплаченных россиянам пособий

Россияне потратили перечисленные соцпособия на смартфоны. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на ретейлеров.

Участники рынка отметили необычный всплеск продаж смартфонов в третьем квартале года. Даже учитывая, что этот подъем является сезонным, показатели оказались значительно выше прошлогодних. В частности, аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин указал, что россияне активнее всего скупали девайсы среднего ценового сегмента (15-20 тысяч рублей). Помимо соцвыплат на детей, пенсионерам и военнослужащим, эксперты сочли факторами роста продаж начало учебного года и обновление модельного ряда ведущими производителями.

Издание отмечает, что аналогичный подъем продаж фиксировался в июне-июле 2020 года. Именно тогда президент России Владимир Путин поручил выплатить семьям с детьми от 3 до 16 лет по 10 тысяч рублей в рамках поддержки в период пандемии коронавируса. После этого российский рынок смартфонов стоимостью до 10 тысяч рублей единственный в мире показал рост.

5 октября глава банка «Открытие» Михаил Задорнов пристыдил россиян, которые берут выплаты на детей. Он предложил выдавать пособия многодетным семьям через письменное заявление со стороны получателя средств. «Давайте простое действие: пускай человек напишет, что он реально нуждается, пускай напишет: "Да, я бедный, я хочу, чтобы мои дети получили вот эти 10 тысяч рублей". Простой заявительный порядок. Многие, я знаю, наши коллеги не будут писать это заявление, они постыдятся. Этим мы сразу отсечем 20-25 процентов и сосредоточим эти пособия на тех, кто действительно в них нуждается», — призвал банкир.

Ранее Счетная палата России предложила сделать выплаты семьям со школьниками к новому учебному году ежегодными. Уточняется, что размер пособия составит 20 тысяч рублей. Выплачиваться оно будет из средств материнского капитала. По оценке Счетной палаты, расходы федерального бюджета на такие детские выплаты составят около 60 миллиардов рублей в год. Выплата отражает расчеты ведомства, по которым сборы мальчика в школу обходятся российским родителям в 19,3 тысячи рублей, а девочки — в 23,8 тысячи рублей.

15 сентября Министерство труда и социальной защиты России объявило об изменениях правил назначения пособий для семей с детьми. Изменения затронут пособия на детей в возрасте от 3 до 7 лет и пособия одиноким родителям на детей в возрасте от 8 до 17 лет. Оба пособия начисляются по принципу нуждаемости, то есть родителям с низким доходом. В ведомстве напомнили, что часто причиной отсутствия дохода является беременность. Будущей матери особенно сложно найти работу, когда она тяжело переносит свое положение. Теперь беременность будет считаться объективной причиной для отсутствия заработка — от момента постановки на учет до родов. Министерство внесет соответствующие изменения в законодательство до конца 2021 года, чтобы начать считать пособия по-новому.