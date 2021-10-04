Сенатор оценила предложение снять ограничения на использование маткапитала

Предложение Счетной палаты снять ряд ограничений на использование материнского капитала следует рассматривать с осторожностью и вниманием, чтобы избежать злоупотребления и не ущемить интересы ребенка. Такое мнение выразила председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко в интервью «Парламентской газете».

«Изначально эта мера социальной поддержки была задумана именно для того, чтобы родители смогли тратить деньги на нужды ребенка, а не на свои личные желания. К сожалению, родители бывают разные. Есть случаи незаконного использования маткапитала, есть и реальные уголовные дела за такие преступления», — отметила сенатор.

По словам Святенко, на обсуждении сейчас находится перспектива применения маткапитала для проведения работ по газификации. Кроме того, считает сенатор, необходимо решить вопрос о распространении семейной ипотеки на вторичное жилье.

«Очень важно, чтобы не было искусственных преград, которые не позволяют семьям улучшить свои жилищные условия из-за того, что в каком-то регионе нет таких возможностей», — подчеркнула она.

В конце сентября Счетная палата России предложила сделать выплаты семьям со школьниками к новому учебному году ежегодными. Размер пособия составит 20 тысяч рублей, выплачиваться оно будет из средств материнского капитала. По оценке Счетной палаты, расходы федерального бюджета на такие детские выплаты составят около 60 миллиардов рублей в год.

