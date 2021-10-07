МВД задержало застреливших криминального авторитета Боба из-за доли в бизнесе

В Санкт-Петербурге сотрудниками уголовного розыска задержаны трое местных жителей, причастных к заказному убийству криминального авторитета по кличке Боб, совершенному 20 лет назад из-за доли в бизнесе. Об этом в четверг, 7 октября, сообщает региональное управление МВД.

По данным полиции, 31-летнего авторитета застрелили в собственном автомобиле в январе 2000 года на улице Есенина. Заказчиком преступления выступил главарь группировки, известный как Вася Пират. Ему не понравилось, что освободившийся за пару месяцев до этого из колонии Боб начал требовать свою долю с дохода от наркоторговли, накопившуюся за время его заключения.

Когда потерпевший приехал в назначенное время за своей долей на встречу, киллер расстрелял его из пистолета. За это исполнители получили в награду иномарку. По горячим следам раскрыть преступление не удалось, но работа по поиску убийц была продолжена. Заказчик преступления и исполнитель отправлены в СИЗО, соучастник под подпиской о невыезде.

9 сентября сообщалось, что в Москве арестовали Сергея Магданова, подозреваемого в создании в даркнете сайта по организации заказных убийств.