Продюсеры раскрыли секрет популярности бондианы

Продюсеры бондианы Барбара Брокколи и Майкл Дж. Уилсон в интервью «Ленте.ру» раскрыли секрет популярности фильмов об агенте 007.

Майкл Дж. Уилсон считает, что хотя главный герой картин остается верен традициям, благодаря привлечению новых актеров и режиссеров он все равно постоянно меняется. Именно в этом умении отвечать запросам времени продюсер увидел причину неизменной востребованности картин о Бонде.

По словам Брокколи, несмотря на эти перемены, некоторые качества главного героя остаются неизменными. «Он всегда останется верным своему делу и самоотверженным слугой своей страны, человеком, который не готов поступиться принципами и который готов отдать жизнь ради общего блага. В одном из романов [Яна] Флеминга приводится русское досье на Бонда, и там есть такая фраза: "Никогда не брал взяток". Понимаете?» — спросила она.

Барбара Брокколи добавила, что персональная выгода и личная слава не имеют никакого значения для Бонда, и он всегда будет следовать приказам британского правительства. При этом, по мнению продюсера, не стоит бояться перемен, которые происходят с франшизой.

Мировая премьера картины «Не время умирать» (No Time to Die) с Дэниелом Крейгом в главной роли состоялась 28 сентября. Изначально выход фильма был запланирован на апрель 2020 года, однако его несколько раз откладывали из-за пандемии коронавируса.