Аналитик назвал лучшее время для оформления кредита

Аналитик Коган: оформлять кредит лучше всего в конце месяца, квартала, полугодия или года

Оформлять кредит стоит, когда банки закрывают отчетный период, заявил руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган в беседе с агентством «Прайм».

Обычно это конец месяца, квартала, полугодия или года. По словам эксперта, в это время менеджеры отделений стараются нарастить продажи, и новые клиенты могут обсудить скидки или бонусы при оформлении займа.

«Также важно не зацикливаться на одном банке, а рассматривать предложения от нескольких, так как далеко не факт, что в приоритетном банке условия по процентам будут лучше, чем в других местах», — посоветовал аналитик.

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Коган добавил, что перед тем как взять новый кредит, стоит учесть свою предельную долговую нагрузку по всем кредитным выплатам. Он подчеркнул, что она не должна превышать 50 процентов от свободных средств домохозяйства. Также эксперт порекомендовал позаботиться о финансовой подушке безопасности, в которую следует включить оплату как минимум процентной части кредита. Кроме того, необходимо определить, на что уйдут занятые средства.

Аналитик также выразил сомнения насчет целесообразности кредита на краткосрочные цели, если у заемщика все в порядке с доходом.

Ранее консультант Ольга Трофименко заявила, что выгодно взять кредит россиянам поможет умение грамотно выбирать финансовую организацию. В условиях растущих ставок по кредитам и депозитам финансист посоветовала заемщикам в первую очередь обратиться в банк, услугами которого они пользуются чаще всего.