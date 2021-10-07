В МИД России высказались о решении УЕФА изобразить Крым в составе Украины

Изображение полуострова Крым в составе Украины на презентации логотипа чемпионата Европы-2024 Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) — это очевидная провокация. Об этом высказалась официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге. Трансляцию мероприятия ведет YouTube-канал «RT на русском».

В своем выступлении Захарова напомнила, что ни одна спортивная организация «не имеет компетенции квалифицировать территориальную принадлежность». Она также призвала УЕФА не позволять втягивать себя в провокации украинских чиновников от футбола.

Дипломат отметила, что за решением спортивной организации стоит желание Киева использовать любую международную площадку, чтобы продемонстрировать свое неприятие существующих реалий. Также Захарова еще раз напомнила, что Крым имеет статус российской территории.

В УЕФА заявили, что изображение Крыма как украинской территории отражает резолюцию 68/262 Генеральной Ассамблеи ООН. В организации напомнили, что документ, который признает территориальные границы Украины с включением Крыма, был широко одобрен государствами-членами УЕФА.