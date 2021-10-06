УЕФА объяснил включение Крыма в состав Украины на логотипе Евро-2024

УЕФА объяснил включение Крыма в состав Украины на эмблеме Евро резолюцией Генассамблеи ООН

Включение Крыма в состав Украины на логотипе Евро-2024 по футболу отражает резолюцию 68/262 Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сообщает Eurostavka со ссылкой на пресс-службу Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В организации напомнили, что документ, который признает территориальные границы Украины с включением Крыма, был широко одобрен государствами-членами УЕФА.

Ранее 6 октября действия УЕФА объяснил депутат Госдумы Дмитрий Свищев. Политик посчитал, что организация решила не вмешиваться в политику и намеренно представила полуостров частью Украины.

Презентация логотипа европейского первенства прошла во вторник, 5 октября, в Берлине. В ходе мероприятия была показана карта Европы, на которой полуостров Крым был включен в территорию Украины.