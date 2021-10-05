УЕФА изобразил Крым в составе Украины на презентации логотипа Евро-2024

Крым изобразили в составе Украины на официальной презентации логотипа Евро-2024 по футболу

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) представил логотип первенства Старого Света 2024 года. Об этом сообщается на сайте организации.

Презентация прошла во вторник, 5 октября, в Берлине. В ходе презентации была показана карта Европы, на которой полуостров Крым был включен в состав Украины.

Матчи турнира, который пройдет в июне — июле 2024-го, состоятся в Германии. Встречи примут Берлине, Кельне, Дортмунде, Дюссельдорфе, Франкфурте, Гельзенкирхене, Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене и Штутгарте.

В марте 2014-го Крым вошел в состав России. Это произошло в результате референдума. Украина, страны ЕС и США отказались признать результаты голосования, назвав воссоединение полуострова с материковой Россией аннексией. Российские власти отвергают обвинения и настаивают, что процедура соответствовала нормам международного права.