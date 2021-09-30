Российских болельщиков отказались пускать в Италию на матч Лиги Европы

Болельщиков «Локомотива» отказались пускать на матч с «Лацио» без гражданства или ВНЖ ЕС

Российские болельщики «Локомотива» не будут допущены на матч второго тура Лиги Европы против римского «Лацио». Об этом сообщает РИА Новости.

По информации источника, представители итальянской полиции уведомили об этом решении Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Отмечается, что на стадион в Италии отказались допустить фанатов, не являющихся гражданами Евросоюза или не имеющих вида на жительство (ВНЖ) в ЕС.

Встреча «Локомотива» против «Лацио» пройдет в четверг, 30 сентября. Она начнется в 22:00 по московскому времени.

В первом матче «железнодорожники» дома сыграли вничью с французским «Марселем». Встреча завершилась со счетом 1:1.