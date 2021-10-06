В Госдуме объяснили появление Крыма в составе Украины на логотипе Евро-2024

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев в эфире «Матч ТВ» высказался о том, что во время презентации логотипа чемпионата Европы-2024 Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) представил полуостров Крым частью Украины.

Политик посчитал, что УЕФА решил не вмешиваться в политику и намеренно представил полуостров частью Украины. «Из-за скандалов и истерик со стороны Украины УЕФА принял такую позицию. Они не следят за историей, хотя прежде всего должны уважать граждан полуострова», — объяснил Свищев.

Презентация прошла во вторник, 5 октября, в Берлине. В ходе презентации была показана карта Европы, на которой полуостров Крым был включен в состав Украины.

В марте 2014-го Крым вошел в состав России. Это произошло в результате референдума. Украина, страны ЕС и США отказались признать результаты голосования, назвав воссоединение полуострова с материковой Россией аннексией. Российские власти отвергают обвинения и настаивают, что процедура соответствовала нормам международного права.