В Крыму оценили изображение полуострова в составе Украины на логотипе Евро-2024

Глава Крыма Аксенов об изображении региона частью Украины: УЕФА идет на поводу у истерик

Глава республики Крым Сергей Аксенов на своей странице во «ВКонтакте» высказался о том, что во время презентации логотипа чемпионата Европы-2024 Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) представил полуостров частью Украины.

Политик заявил, что спорт стал инструментом политики, а изречение «спорт без границ» потеряло всякий смысл. «УЕФА, вместо того, чтобы заниматься своими прямыми обязанностями, идет на поводу у истерик Украины и антикрымских сил, подрывая тем самым собственный авторитет», — посчитал он.

Презентация прошла во вторник, 5 октября, в Берлине. В ходе презентации была показана карта Европы, на которой полуостров Крым изображен включенным в территорию Украины.

В марте 2014-го Крым вошел в состав России. Это произошло в результате референдума. Украина, страны ЕС и США отказались признать результаты голосования, назвав воссоединение полуострова с материковой Россией аннексией. Российские власти отвергают обвинения и настаивают, что процедура соответствовала нормам международного права.