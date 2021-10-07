Губерниев высказался о решении УЕФА изобразить Крым в составе Украины

Губерниев заявил, что в решении УЕФА изобразить Крым в составе Украины нет политики

Телеведущий Дмитрий Губерниев высказался о том, что во время презентации логотипа чемпионата Европы-2024 Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) представил полуостров частью Украины. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Губерниев посчитал, что здесь не может быть политической подоплеки, поэтому России не стоит реагировать не произошедшее. «Художники могут ошибаться, в этой карте есть еще неточности. Если авторы логотипа прилетят в Симферополь, они не увидят украинских пограничников и полицейских. Они могут рисовать все что им угодно, хоть земные диски вместо шаров», — заявил он.

Презентация логотипа европейского первенства прошла во вторник, 5 октября, в Берлине. В ходе мероприятия была показана карта Европы, на которой полуостров Крым был включен в территорию Украины.

В УЕФА заявили, что включение Крыма в состав Украины отражает резолюцию 68/262 Генеральной Ассамблеи ООН. В организации напомнили, что документ, который признает территориальные границы Украины с включением Крыма, был широко одобрен государствами-членами УЕФА.