Валуев отреагировал на появление Крыма в составе Украины на логотипе Евро-2024

Валуев о Крыме в составе Украины на эмблеме Евро-2024: не знаю, какую цель преследует УЕФА

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), изображая Крым в составе Украины, делает это намеренно. Такое мнение «Матч ТВ» высказал бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев.

При этом спортсмен не смог сказать, какую цель преследует организация. Этот вопрос он переадресовал УЕФА. «Когда изменится такое отношение к Крымской территории? Это точно так же относится к компетенции этих же чиновников, только они могут знать, какого числа перестанут кошмарить политическую повестку», — отреагировал Валуев.

Ранее в среду, 6 октября, УЕФА объяснил включение Крыма в состав Украины на логотипе чемпионата Европы 2024 года. Там рассказали, что их решение отражает резолюцию 68/262 Генеральной Ассамблеи ООН.

Презентация логотипа европейского первенства прошла во вторник, 5 октября, в Берлине. Турнир пройдет в Германии.

