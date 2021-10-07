Названа зарплата Деда Мороза в известном нацпарке

В белорусском Национальном парке «Беловежская пуща» ищут человека для работы Дедом Морозом. На должности предлагают зарплату от одной тысячи белорусских рублей в месяц (около 29 тысяч российских рублей) и обещают место в общежитии. Всего в известном нацпарке открыли три вакансии, указано на официальном сайте организации.
Позиция «Культуролога (Деда Мороза)» названа самой высокооплачиваемой из предложенных. У кандидатов на вакансию должно быть средне-специальное или высшее образование, а также не менее двух лет релевантного опыта. Рассматривать будут только соискателей-мужчин. В Беловежскую пущу также ищут мастера цеха переработки древесины (зарплата от 800 белорусских рублей — 23 тысячи российских рублей) и рабочего по комплексному обслуживанию зданий и сооружений (от 600 белорусских рублей — 17 тысяч российских рублей).
Беловежская резиденция белорусского Деда Мороза работает с декабря 2003 года. Главный сказочный персонаж «живет» на его территории круглый год, а Снегурочка появляется лишь в сезон новогодних праздников. Нацпарк «Беловежская пуща» считается древнейшим заповедником в Европе, в котором также обитает одна из самых многочисленных популяций зубров.
Резиденция Деда Мороза в Великом Устюге ранее стала одним из самых популярных направлений у россиян для празднования Нового года. В пятерку топовых городов для путешествий в зимние каникулы также вошли Ялта, Санкт-Петербург, Москва и Сочи.