В Совфеде ответили на опасения НАТО по поводу «Северного потока-2»

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров ответил на опасения НАТО по поводу увеличения военного присутствия России на Балтике из-за «Северного потока-2». По его словам, они беспочвенны и необоснованны, поскольку газопровод является исключительно коммерческим проектом, передает РИА Новости.

«Пусть они успокоятся уже, не знают, к чему еще придраться. Какие могут быть основания для таких беспочвенных заявлений? Пусть "Северный поток" спокойно заработает, Польша сама будет из него газ просить», — подчеркнул сенатор.

Материалы по теме «Страны сговорились? Это же чушь» Пандемия, заговор, Украина и рост цен: главные цитаты из прямой линии Путина «Русские, убирайтесь!» 30 лет назад огромная советская армия уходила из Европы. Чем это обернулось для страны и солдат?

Он уточнил, что строительство газопровода носит исключительно коммерческие цели и никак не связано с военным присутствием России в Балтийском регионе.

Ранее глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох заявил, что НАТО опасается увеличения военного присутствия России по маршруту газопровода «Северный поток-2». «Это критичная инфраструктура, дающая подтекст для увеличения военного присутствия России в бассейне Балтийского моря, что представляет собой головную боль не только для нас, но и всех стран вокруг — Швеции, Финляндии, стран Балтии», — отметил он.

