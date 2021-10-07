В Госдуме ответили на увеличение российского влияния из-за «Северного потока-2»

Член комитета Госдумы (ГД) по международным делам Елена Панина в беседе с РИА Новости заявила, что военное присутствие России в Балтийском море обусловлено охраной собственных границ.

Так политик прокомментировала заявления польских политиков на эту тему в контексте газопровода «Северный поток-2». По ее словам, такие заявления об увеличении российского влияния призваны отвлечь внимание Евросоюза на очередную «российскую угрозу». «Россия охраняет свое побережье и свои границы. Других причин нет», — ответила она.

«Если за девять лет работа "Северного потока-1" никак не отразилась на чьем-бы ни было "военном присутствии", то почему к этому должна привести работа "Северного потока-2"», — задалась вопросом Панина, не исключив, что заявления Польши могут отвлекать внимание общественности от кризиса между Варшавой и ЕС.

Ранее глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох заявил, что НАТО опасается, что Россия сможет увеличить свое военное присутствие по маршруту газопровода «Северный поток-2». Солох пояснил, что во время встречи представители стран-членов альянса обсуждали вопросы безопасности в бассейне Балтийского моря, в том числе в контексте завершения строительства газопровода.