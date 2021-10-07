Россиянка нашла часть шприца в купленной в магазине рыбе

Жительница Симферополя нашла канюлю шприца с иглой в купленной упаковке с рыбой

Жительница Симферополя обнаружила в купленной упаковке с рыбой канюлю шприца с иглой. Следователи уже начали проверку, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России по Крыму и Севастополю.

6 октября женщина приобрела в сетевом гипермаркете слабосоленую рыбу в вакуумной упаковке. Дома она заметила в ней деталь шприца.

СК приступил к проверке данной информации. В крымской прокуратуре тоже заинтересовались этой историей. В ведомстве начали проверку.

Фотографию куска рыбы, упаковки и иглы распространили крымские СМИ.

В феврале этого года житель города Давлеканово в Башкирии обнаружил в буханке хлеба обручальное кольцо из золота 583 пробы. Мужчине удалось выйти на поставщика хлебобулочного изделия. Кольцо принадлежало сотруднице хлебопекарни. Во время рабочей смены она нечаянно уронила украшение в тесто.