Экономист рассказал о ценах на газ в ближайшие месяцы

Экономист Салихов: в ближайшие месяцы цены на газ будут в районе 500-600 долларов

Несмотря на тенденцию к падению, в ближайшие месяцы цены на газ будут оставаться высокими — в районе 500-600 долларов за тысячу кубометров, рассказал президент Института энергетики и финансов, экономист Марсель Салихов в разговоре с «Лентой.ру». По его словам, во многом это объясняется сезонными факторами, но со временем цены должны опуститься до привычных отметок в 300 долларов.

Цены на газ на европейской бирже ICE рухнули. В ходе торгов 7 октября котировки опускались ниже 1000 долларов за тысячу кубометров.

Конец спекуляций

Салихов подчеркнул: начавшееся снижение цен — нормальная, прогнозируемая ситуация, которая, несмотря на общее мнение, выгодна в том числе и России.

«Спекулятивное давление закончилось, и цены логично пошли вниз, это было ожидаемо. Все то, что выше 1000 долларов, не имеет никакого отношения к физическому рынку, балансу спроса и предложения. Кроме того, это невыгодно и нашей стране. Россию вполне устраивала та долгосрочная цена, которая наблюдалась последние десять лет, колебавшаяся в районе 300 долларов. Она не только отвечает интересам самого "Газпрома", но и не создает большого пространства для конкурентов. Так что в долгосрочной перспективе такая цена отвечает интересам компании, позволяя не только сохранять свой рынок, но и постепенно его увеличивать, получая хороший экспортный доход», — объяснил экономист.

Слишком высокие цены, отметил Салихов, напротив, играют на руку конкурентам, делая их предложения более привлекательными.

Несмотря на то что возвращение к более адекватным отметкам сейчас было бы выгодно всем сторонам, ожидать этого в ближайшей перспективе не стоит. Экономист уверен: в ближайшие месяцы цены на газ по-прежнему останутся довольно высокими.

«Полагаю, они остановятся где-то в пределах 500-600 долларов, — предположил Салихов. — Спрос сейчас растет и по сезонным причинам — наступают холода. Так что высокий уровень пока сохранится, хотя бы для того, чтобы поддерживать предложение».

На протяжении нескольких недель в сентябре и начале октября стоимость газа в Европе непрерывно росла, установив несколько рекордов. Днем 6 октября она составляла 1924 доллара за тысячу кубометров.