Группа ДДТ поставила суточный рекорд по сбору средств на выпуск альбома

Рок-группа ДДТ поставила суточный рекорд по сбору средств на выпуск нового альбома. Поклонники музыкантов перечислили на указанный счет больше шести миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на краудфандинговую платформу Planeta.ru.

Музыканты объявили о сборе средств на выпуск музыки из-за тяжелого финансового положения, связанного с пандемией коронавируса и отменой концертов. Известно, что участниками крауд-кампании стали более двух тысяч поклонников группы.

Предыдущий рекорд принадлежал рок-группе «Алиса», участники которой в 2019 году за сутки собрали более 2,5 миллионов рублей, а в прошлом году более пяти миллионов.

Сообщается, что премьера нового альбома ДДТ на цифровых площадках пройдет 28 октября.

Ранее стало известно, что в столице Калмыкии Элисте открылась стена памяти советского рок-музыканта Виктора Цоя. Стрит-арт украсил стену спортивного центра «Багатур» в парке «Дружба». «Чаще всего вы видели надписи на стенах "Цой жив", но более интересным, мне кажется, было нарисовать портрет Виктора Цоя, тем более в городе, где так его любят, — в Элисте. Я считаю, что текст его песен будоражит и вдохновляет», — рассказала художница.