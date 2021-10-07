Нобелевский лауреат обвинил Британию в «скверном» отношении к мигрантам

Лауреат Нобелевской премии по литературе 2021 года Абдулразак Гурна прокомментировал действия правительства Великобритании по отношению к мигрантам. По его мнению, страна реализует недостаточно качественную политику к тем, кто ищет убежища, сообщает Reuters.

Гурна обвинил британские власти в «довольно скверном» отношении к людям, которые хотят получить убежище или разрешение на въезд в это государство. Он подчеркнул, что правительство считает неожиданным стремление «мигрантов из сложных регионов» приехать «в процветающую страну».

По мнению 72-летнего писателя, Европа должна встречать мигрантов сочувствием, а не колючей проволокой. Кроме того, ей необходимо переосмыслить свое отношение к миграции в целом.

«Это каким-то образом сконструировано так, как будто миграция — это аморально. Вы знаете, они используют выражение "экономический мигрант", как будто это какое-то преступление. Миллионы европейцев на протяжении веков покидали свои дома именно по этой причине и завоевывали мир именно по этой причине», — заявил Гурна.

Писатель добавил, что не поддерживает свободную для всех миграцию, однако считает, что следует отказаться от антагонистического и оскорбительного образа мигрантов.

Гурна также прокомментировал присуждение ему Нобелевской премии. Он признался, что решение Шведской академии стало для него неожиданным. Писатель рассказал, что, когда ответил на телефонный звонок из Стокгольма, он подумал, что это маркетинговое сообщение.

Ранее в Великобритании задержали рекордное число нелегальных мигрантов. 828 человек пытались переплыть Ла-Манш на 30 небольших лодках, чтобы оказаться в королевстве.