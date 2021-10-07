Проигравший спор побрился налысо и оставил вокруг лица кольцо из бороды и волос

Житель Великобритании проиграл спор, сделал нелепую прическу и пожертвовал волосы в благотворительный фонд. Соответствующая история появилась на Lad Bible.

Согласно материалу, 36-летний Стю Тернер (Stu Turner) решил сменить имидж во время карантина, введенного из-за пандемии СOVID-19. «Когда начался режим самоизоляции, я сказал, что не буду стричь волосы и бороду до тех пор, пока мы не вернемся к работе в офисе. Я не ожидал, что вместо назначенных трех месяцев мы просидим дома целых 18. Так что мне пришлось отрезать очень много волос и побриться налысо», — поделился он.

Тернер упомянул, что проиграл спор с друзьями и во время стрижки ему пришлось выбрить вокруг головы кольцо из волос. «На днях я вышел на улицу в новом образе и получил довольно много комплиментов. Я не ожидал такой положительной реакции. Самым странным было то, что люди даже не предполагали, что я так выгляжу из-за проигрыша в споре или из-за участия в благотворительной акции. Они просто думали, что у меня какая-то новая модная стрижка в стиле поколения Z!» — посмеялся британец.

Состриженные пряди мужчина пожертвовал в благотворительный фонд Little Princess Trust, который занимается изготовлением париков для онкобольных детей, потерявших волосы из-за химиотерапии.

В июле 10-летний мальчик два года отращивал волосы и терпел насмешки ради больных детей. Томас Уоллер (Thomas Waller) из города Челмсфорд отрастил локоны длиной 36 сантиметров, чтобы пожертвовать их благотворительному фонду Little Princess Trust. Родители Уоллера 47-летняя Стейси (Stacy) и 49-летний Стивен (Stephen) заверили, что мальчик терпел насмешки и отращивал волосы на протяжении двух лет.