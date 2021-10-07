Российский фондовый рынок закрылся ростом основных биржевых индексов в четверг, 7 октября. Индекс Мосбиржи на закрытии торгов Московской биржи вырос на 1,35 процента, до 4227,97 пункта, индекс РТС — на 2,17 процента, до 1853,99 пункта.

Рубль укрепился к доллару и евро. На 18:40 американская валюта стоила 71,87 рубля (минус 0,53 рубля), европейская — 83,11 рубля (минус 0,59 рубля).

Наибольший отраслевой рост показали компании химической промышленности (плюс 2,93 процента). Среди компаний из числа «голубых фишек» больше всего подорожали акции «Норникеля» (плюс 3,2 процента, до 22 212 рублей за акцию), TCS Group (плюс 2,65 процента, до 7171,2 рубля) и «Полюса» (плюс 2,59 процента, до 12 475 рублей). Больше всего подешевели бумаги «Газпрома» (минус 3,4 процента, до 368,32 рубля за акцию), «Новатэка» (минус 0,84 процента, до 1914,2 рубля) и «Сургутнефтегаза» (минус 0,69 процента, до 36,59 рубля).

Падение акций газовых компаний связано со снижением цены этого вида топлива на европейских рынках. 7 октября стоимость тысячи кубометров газа опустилась ниже 1000 долларов США. На 18:20 мск газ стоил 1300 долларов.

Нефть марки Brent на 18:35 торговалась по 81,98 доллара за баррель (плюс 0,9 процента), марки WTI — по 78,22 доллара (плюс 1,02 процента).