В МИД России рассказали о ситуации на таджикско-афганской границе

В Министерстве иностранных дел России рассказали о ситуации на таджикско-афганской границе и заверили, что сейчас обстановка спокойная и боестолкновений нет. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов, передает РИА Новости.

По словам дипломата, на границе между странами нет никакой напряженности. «Была горячая риторика с двух сторон. Сейчас там все спокойно. Во всяком случае, у меня нет информации, что там что-то неспокойно или что были какие-то боестолкновения», — подчеркнул Кабулов.

Ранее в Министерстве обороны Таджикистана оценили данные об обострении ситуации на границе с Афганистаном. По словам источника, ситуация на границе остается без изменений и никаких провокаций с афганской стороны нет. Однако он подчеркнул, что таджикские военные в случае эскалации напряженности уже были бы переведены на казарменное положение.

30 сентября МИД России зафиксировал сообщения о стягивании вооруженных сил Таджикистана и Афганистана к общей границе. Дипломат Алексей Зайцев заявил, что ведомство с беспокойством наблюдает за нарастанием напряженности в таджикско-афганских отношениях на фоне обоюдных резких заявлений лидеров двух стран.

Стало известно, что только в приграничной афганской провинции Тахар размещены десятки тысяч бойцов спецподразделений. В ведомстве призвали Душанбе и Кабул найти мирные варианты урегулирования ситуации.