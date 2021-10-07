Раскрыты подробности участия бывшего футболиста «Спартака» в договорном матче

Sports.ru: договорной матч с Калиниченко состоялся между «Днепром» и «Николаевым» в 1999-м

Журналистам Sports.ru удалось раскрыть, в каком договорном матче участвовал бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко. Подробности приводятся на сайте издания.

По информации источника, встреча между «Днепром» и «Николаевым» состоялась в рамках чемпионата Украины сезона-1998/1999 и завершилась со счетом 2:1. «Днепр», за который выступал Калиниченко, пропустил на 70-й минуте, через три минуты хавбек сравнял счет, а в концовке в ворота «Николаева» был назначен пенальти, который реализовал футболист Олег Шелаев. Главным арбитром матча был Сергей Дзюба.

6 октября Калиниченко признался, что имел опыт участия в договорных матчах. По его словам, соперник должен был отдать победу его команде, но вратарь оппонентов не знал о сговоре и совершил множество сейвов. Добиться нужного результата удалось благодаря пенальти: защитник команды-соперника специально сфолил на Калиниченко в концовке игры.

За «Спартак» полузащитник выступал с 2000 по 2008 год. До перехода в московскую команду Калиниченко провел четыре года в украинском «Днепре».