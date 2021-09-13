Фигуранты первого в России дела о договорном матче признали вину

Исполнительный директор российского футбольного клуба «Чайка» Олег Баян и главный тренер команды «Черноморец» Хазрет Дышеков признали вину в организации договорного матча. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Заседание по уголовному делу о сговоре с целью противоправного влияния на результат спортивного соревнования проходит в Воронеже. Это первый подобный процесс в России. Баян и Дышеков приняли участие в организации договорного матча между «Чайкой» и «Черноморцем» в рамках Профессиональной футбольной лиги в сезоне-2018/2019.

Следствие установило, что Дышеков повлиял на отдельных футболистов своей команды и убедил их отказаться от конкуренции с соперником. Игроки в свою очередь намеренно уклонялись от спортивной борьбы в ряде эпизодов, что привело к победе футболистов «Чайки» со счетом 3:1.

Результаты матча были аннулированы решением Российского футбольного союза (РФС). Также контрольно-дисциплинарный комитет организации в декабре 2020-го пожизненно отстранил от связанной с футболом деятельностьи главного арбитра встречи Алексея Матюнина. Аналогичная санкция была применена и к Баяну.