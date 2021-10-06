Бывший футболист «Спартака» признался в участии в договорных матчах

Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко признался, что имел опыт участия в договорных матчах. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

Футболист отметил, что в его карьере это происходило дважды. Полузащитник не стал раскрывать имен и названия команд, однако уточнил, что обе встречи случились на заре его карьеры.

Деталей первого матча Калиниченко не запомнил, однако рассказал про второй. По словам хавбека, соперник должен был отдать победу его команде, но вратарь оппонентов не знал о сговоре и в ходе игры совершил множество спасений. Добиться нужного результата удалось благодаря пенальти: защитник команды-соперника специально сфолил на Калиниченко в концовке игры.

За «Спартак» полузащитник выступал с 2000 по 2008 год. До перехода в московскую команду Калиниченко провел четыре года в украинском «Днепре». В активе хавбека семь голов в 47 встречах в составе национальной сборной Украины.