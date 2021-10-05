Участвовавшего в инциденте с бойцами полка Кадырова фаната «Спартака» задержали

Болельщик «Спартака» Кравченко получил десять суток ареста после драки с фанатами «Ахмата»

Болельщик московского «Спартака» Евгений Кравченко был наказан после инцидента с бойцами полка имени Ахмата Кадырова на матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против грозненского «Ахмата». Об этом сообщает «МК».

По информации источника издания, пострадавший в результате драки с чеченскими болельщиками мужчина получил десять суток ареста. Наказание он будет отбывать в Грозном.

«Спартак» и «Ахмат» встретились в Грозном 3 октября. Москвичи одержали победу со счетом 1:0. После матча в соцсетях появились видео, на которых якобы были запечатлены кадры избиения фанатов красно-белых бойцами полка имени Кадырова.

Позднее директор по безопасности РПЛ Александр Мейтин опроверг информацию об избиении фанатов красно-белых. По его словам, правоохранители окружили лежащего на полу болельщика, чтобы обеспечить оказание ему медицинской помощи. Один из чеченских болельщиков рассказал, что москвич был избит из-за того, что вел себя неадекватно.